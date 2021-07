NON E’ PIU’. Avella, lutto Elia Vittoria di anni 54

Ne danno il triste annuncio la moglie Rosa Schettino, le figlie Lucia, Valentina e Aurora, i fratelli Pellegrino, Antonio e Alberto, le sorelle Genoveffa e Filomena, il suocero Gerardo Schettino, la suocera Lucia Mugnano, il genero Dario Napolitano, i cognati, le cognate, i nipoti e parenti tutti. In ottemperanza al DPCM per contrastare la diffusione del Covid 19 si dispensa dalle visite, i funerali avranno luogo venerdì 23 luglio alle ore 10,30 partendo dalla casa dell’Estinto in via Nazionale 276 per la Parrocchia Maria SS del Carmine di Mugnano. Dopo il rito religioso si proseguirà in forma strettamente privata per il Cimitero di Avella.

