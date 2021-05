Ne danno il triste annuncio il fratello Eugenio, la sorella Savina, le cognate Maria Franca Cassese e Rosa Arbucci, il cognato Nicola Napolitano, i nipoti e parenti tutti. I funerali in forma privata con dispensa dalle visite avranno luogo domani 28 maggio 2021 alle ore 9,3o nella Chiesa di San Pietro in Avella, dopo il rito religioso si proseguirà in forma privata per il Cimitero di Avella.

