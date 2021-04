NON E’ PIU’. Avella, lutto Maria Pedalino di anni 67

Ne danno il triste annuncio il marito Saverio Del Mastro, i figli Pellegrino, Concetta, Carla, Antonella, Emanuela e Giuseppe, i generi Gennaro Ferraro, Antonio D’Avanzo, Francesco Pecchia, le nuore Teresa Barbarisi e Pasqualina Conte, il padre Antonio, la madre Carolina Andretta, il fratello Giuseppe, le sorelle Stella, Graziella, Carmela, Bettina e Nunzia, i cognati, le cognate i nipoti e parenti tutti. I funerali in Forma Strettamente Privata avranno luogo venerdì 23 aprile 2021 alle ore 11,00 nella Chiesa di San Giovanni ad Avella. Dopo il rito religioso si proseguirà sempre in forma privata per il Cimitero di Avella, nel rispetto delle norme Anticovid.

adsense – Responsive – Post Articolo