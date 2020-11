NON È PIÙ. Avella, lutto Michele Biancardi

Ne danno il triste annuncio i figli Antonietta, Giuseppe e Chiarina, i generi Giovanni D’Avanzo e Antonio Guerriero, la nuora Marzia Stefanelli, la cognata Antonietta Lettiero, nipote e parenti tutti. I funerali avranno luogo il 25 novembre alle ore 11 partendo dalla casa dell’Estinto in via De Sanctis 7 per la chiesa di San Giovanni di Avella in forma strettamente privata e si dispensa dalle visite a casa per le norme anti COVID 19.

Giungono le più sentite condoglianze alla famiglia in particolare al figlio Giuseppe da tutta la redazione di Bassa Irpinia.



