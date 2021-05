Ne danno il triste annuncio il figlio, il genero e le nuore, i nipoti, i cugini ed i parenti tutti. La salma giungerà sabato 8 c.m. alle ore 14 presso la Chiesa di San Giovanni Battista in Bracigliano, ove alle 15 si svolgerà il rito funebre. La salma sarà poi tumulata nel cimitero locale. In ottemperanza al D.P.C.M (Covid 19), la presenza in chiesa è limitata a 65 persone.

