Ne danno il triste annuncio i figli Carolina e Francesco, le sorelle Anna, Teresa e Filomena, il genero, la nuora, i cognati, le cognate, i nipoti e parenti tutti. I funerali avranno luogo oggi 21 c.m. alle 17 partendo dalla casa dell’Estinta in Via A. Gramsci 28 per la Parrocchia SS. del Carmine ove sarà celebrato il rito funebre si proseguirà per il cimitero di Mugnano del Cardinale.

