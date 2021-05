Ne danno il triste annuncio la moglie Clementina Alaia, i figli Luigi e Carmine, le sorelle Virginia e Rosanna, il fratello Emiddio, i cognati, le cognate, i nipoti e parenti tutti. I funerali avranno luogo il 6 maggio alle ore 16 partendo dalla casa dell’Estinto in via Carlo Marx, 39 per la chiesa di Sant’Elia (piazzale Sant’Elia). Dopo il rito religioso si proseguirà per il Cimitero di Sperone strettamente in forma privata.

