NON È PIÙ. Sperone, lutto Felice Gaglione

Ne danno il triste annuncio la moglie Helga Caruso, la figlia Antonia, i suoceri Francesca Caruso e Antonietta Belloisi, il fratello Tommaso, le sorelle Teresa e Maria, i cognati, le cognate, i nipoti e parenti tutti. In ottemperanza al DPCM per contrastare la diffusione del Covid 19 si dispensa dalle visite a casa. I funerali avranno luogo il 24 settembre alle ore 16 nella Chiesa di Sant’Elia (Piazzale Sant’Elia). Dopo il rito religioso si proseguirà per il Cimitero di Sperone.

adsense – Responsive – Post Articolo