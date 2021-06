NON E’ PIU’. Sperone, lutto Saverio Napolitano anni 47

Ne danno il triste annuncio la moglie Caterina Lombardi, la mamma Orsola Pecchia, i suoceri Antonio Lombardi e Michelina Rocco, le sorelle Anna, Caterina, Giuseppina e Rita, i cognati, le cognate, gli zii, i cugini e parenti tutti. La Salma giungerà alle ore 13 del 11 giugno nella propria abitazione di via Circumvallazione 15 nel Parco Melrose di Sperone e alle ore 15,30 proseguirà per la Chiesa di San Pietro di Avella, dove sarà celebrato il rito funebre. Al termine del rito religioso si proseguirà per il Cimitero di Avella in forma strettamente privata.

