di Gianni Polverino

Chi se cócca cu ’e ccriature se sóse nfuso.

Lett.: Chi si addormenta con i bambini, l’indomani mattina si ritroverà bagnato di urina. chi si accompagna con persone dall’età non adeguata al contesto, si ritrova in condizioni poco favorevoli. Meglio non avere a che fare con persone di educazione e coltura diverse.

