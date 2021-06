di Gianni Polverino

Chi vo’ campà felice vede ’o stuorto e nun ’o ddice.

Se vuoi vivere in pace in alcune occasioni devi far finta di non vedere. In alcune occasioni fare finta di non vedere è un bene per tutti. Un esempio? Interferire, immischiarsi, intromettersi in discussioni tra figli e nuore. Se vvire ‘o stuorto nun ‘o ddice, pecché nun può pparlà, pecché si parle è ppeggio.

