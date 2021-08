Orlando Russolillo torna all’Audax Cervinara

Cervinara) – L’Audax Cervinara 1935 ufficializza il ritorno del centrocampista Orlando Russolillo, classe 1993. Quinta stagione per il biondo montecalvese che non ha bisogno di presentazioni. Ha vissuto tutta la magica cavalcata del Cervinara, dalla vittoria in Promozione alla conquista della Coppa Italia, passando per la Serie D sfiorata di un soffio. Dopo la chiusura di quel ciclo fantastico si era accasato a Grottaminarda con i giallorossi della Polisportiva Grotta 1984, squadra che lo cedette proprio all’Audax nel 2015. Russolillo, cresciuto nel Torrecuso di mister Pasquale Santosuosso, nel 2012-13 conquistò la storica Quarta serie con i sanniti. Un tassello importante per la rosa agli ordini di Mister Pasquale Iuliano, che in queste ore sta prendendo forma e spessore. Di seguito le dichiarazioni raccolte ieri allo Stadio Russo di Paolisi: «Sono qui a Cervinara – ha esordito Russolillo – per l’attaccamento alla Piazza, per il rapporto col Mister e con lo staff tecnico. Appena ricevuta la chiamata del Presidente Magnotta non ho esitato nell’accettare questa sfida, seppur diversa dagli altri anni, ma allo stesso tempo motivante. Il mio amore per l’Audax mi spingerà a dare tutto me stesso per questa maglia e non vedo l’ora di esultare con i tifosi che sono da anni il supporto principale per questa squadra! Detto questo, puntiamo subito a raggiungere il nostro obiettivo per poi pensare partita dopo partita! Forza Audax!».

