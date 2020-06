Dramma questa mattina a Palma Campania, dove una giovane di 33 anni è stata trovata in casa senza vita. Sul posto sono giunti i carabinieri ed i soccorsi. I sanitari del 118 hanno constatato il decesso della donna mentre i militari hanno avviato i normali accertamenti del caso volti a chiarire la dinamica dei fatti. Potrebbe essersi trattato di un caso di suicidio, ma sono in corso indagini per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

