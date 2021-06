Piccoli visitatori dalla US Navy all’Irpinia per scoprire il mondo di Olio Basso

SAN MICHELE DI SERINO (AV) – Le giovani generazioni alla scoperta della qualità e del gusto dell’olio extravergine di oliva italiano. Interessante ed emozionante visita presso il frantoio e lo stabilimento dell’azienda “Olio Basso” di San Michele di Serino da parte dei piccoli visitatori della US Navy, Base Militare della Marina statunitense di Gricignano d’Aversa. In piena sicurezza e nel totale rispetto delle regole anti-Covid, i visitatori hanno potuto toccare con mano tutte le fase di un ciclo produttivo affascinante come è quello relativo all’olio di oliva. I piccoli visitatori hanno mostrato grandissima curiosità e vivo interesse per quello che è stato mostrato loro. E’ un piccolo ritorno alla normalità.

Con questa visita si riprende un’attività che, prima della pandemia, ha fatto registrare numerosi altri incontri con le scuole nel corso di diversi anni. La finalità è quella di avvicinare le nuove generazioni al mondo delle produzioni agroalimentari di qualità e sensibilizzarle all’importanza dei processi produttivi certificati, educando i più piccoli alla cultura dell’alimentazione sana ed equilibrata, per un consumo sempre più consapevole. Questo è uno dei capisaldi delle politiche aziendali di “Olio Basso”, azienda presente sul mercato dal 1904 che esporta i suoi prodotti in oltre ottanta Paesi in tutto il mondo.

I visitatori hanno avuto modo di visitare i principali luoghi di produzione dell’azienda, scoprendo le varie fasi del processo che porta alla realizzazione vera e propria del prodotto in bottiglia, pronto per essere venduto. La visita è stata anche l’occasione per una presentazione dell’azienda, della sua storia e per illustrare l’intera gamma di prodotti, espressioni di quell’alimento che è il cuore della Dieta Mediterranea, presidio nutrizionale insostituibile per un regime alimentare sano ed equilibrato.

