Polvica di Nola. Vandalizzato il parco giochi. Iovino: “gente senza rispetto!”

Vandali in azione a Polvica di Nola hanno divelto parti dei giochi per bambini nella piazza San Vincenzo Ferreri. Un’area che non tanto tempo fa era stata riqualificata per essere consegnata ai bambini e farli divertire soprattutto in sicurezza. A parlare è Vincenzo Iovino consigliere comunale di Nola e delegato alla frazione di Polvica:

“Ancora un gesto di totale mancanza di rispetto nei confronti degli abitanti di Polvica. In questa piazza i bambini vengono a giocare con le loro famiglie e noi tutti non possiamo permettere che accadano ancora certi episodi. Io da delegato ne sento forte la responsabilità e agirò di conseguenza e con celerità come accaduto nell’altro spiacevole episodio che riguardava l’area adibita al mercato rionale. C’è da dire però che pochissimi elementi negativi all’interno di una bellissima comunità non potranno mai averla vinta. Sarebbe ora che se ne capacitassero! Insieme, istituzioni e cittadini, isoleremo questi personaggi e ne condanneremo con forza le orrende scorribande all’interno della nostra Polvica. Perché questa frazione è fatta di gente perbene e non c’è spazio per certa gente…”

Felice Sorrentino

