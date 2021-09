Pomigliano d’Arco: Violenza di genere. Evade dai domiciliari e minaccia l’ex compagna. Carabinieri arrestano 39enne

I Carabinieri della stazione di Pomigliano d’Arco hanno arrestato per evasione e maltrattamenti in famiglia un pregiudicato del posto di 39 anni.

I militari – allertati dal 112 – sono intervenuti nell’abitazione della ex convivente dell’uomo. Il 39enne, nonostante la misura cautelare degli arresti domiciliari a cui era sottoposto per detenzione di droga, era in casa della donna. Era evaso e stava minacciando la 40enne. I carabinieri hanno boccato ed arrestato l’uomo. Accertati, inoltre, analoghi episodi – caratterizzati da condotte violente e denigratorie nei confronti della vittima – che sono avvenuti negli ultimi mesi.

L’arrestato è stato condotto a carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

