PORTICI D’AUTORE, a Taurano il 12 e 13 Agosto: “il Covid ci rallenta ma non ci ferma”.

L’arte non si ferma; l’arte è libertà in tutte le sue forme ”

Nel meraviglioso Borgo di Taurano, immerso nel verde lussureggiante dei Monti irpini , va in scena l’evento

“PORTICI D’AUTORE” con una peculiarità unica nel suo genere, un percorso teatrale itinerante in cui un’ attrice ci condurrà tra i miti e le leggende, la storia ed il folklore; ci narrerà degli artisti e delle loro opere portandoci ad osservarli da vicino mentre faranno nascere un Naif e ci farà incontrare attrici ed attori che omaggeranno i grandi autori del Teatro Parthenopeo.

Un percorso mistico ed intimo tra i vicoli non solo del paese ma tra i ” vicoli” della nostra anima, alla ricerca di antichi ricordi sopiti risvegliati dai colori dell’estate Naif Tauranese.

Portici D’autore nasce nel 2011 da un’ idea dell’indimenticato ed indimenticabile Prof. Giuseppe Buonfiglio, Angelo Calabrese e l’allora Assessore alla Cultura Tommaso Buonfiglio con l’idea di ristrutturare ed istoriare i portici, luoghi dove una volta pulsava la vita della comunità, recuperare la memoria storica e popolare di Taurano. Un sogno che divenne realtà grazie allo sforzo del Comune di Taurano.

Oggi quel progetto prosegue, anzi si arricchisce, individuando nel folklore il tema dei dipinti che saranno realizzati proprio durante le visite teatralizzate.

Certo l’attuale situazione pandemica ci impone di usare la massima cautela, ma con l’uso dei dispositivi di protezione individuali e le distanze di sicurezza, 15 persone per volta potranno farsi traghettare in tutta sicurezza in un viaggio fatto d’arte, dalla pittura al teatro, dalla musica alla danza.

La prenotazione è obbligatoria quanto la mascherina, la misurazione febbre e la compilazione del modulo, ma osservate queste giuste misure, il percorso sarà coinvolgente, frizzante ed in totale sicurezza.

L’evento, grazie al contributo del Comune di Taurano e della Regione Campania, è gratuito.

Prenotazioni al 389 87 29 750.

adsense – Responsive – Post Articolo