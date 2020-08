“ Pratola Serra: gli impianti sportivi devastati dall’incuria”

Di seguito la nota del Gruppo consiliare “SiAmo Pratola Serra”, riguardante la situazione in cui versano gli impianti sportivi del comune costati milioni di euro.

Milioni di euro per realizzarli, gli impianti sportivi di Pratola Serra, hanno sempre rappresentato un vanto per l’amministrazione Aufiero.

Oggi versano nel degrado assoluto!!!

Lattine e bottiglie la fanno da padrone, cassonetti rovesciati e immondizia dappertutto e per non parlare delle erbacce che hanno letteralmente invaso gli spazi.

In poche parole: una discarica a cielo aperto e punto di ritrovo serale per bere qualche birra e chissà cos’altro ancora.

Una gestione a dir poco assente al pari dell’amministrazione comunale che, anziché vigilare sul perfetto mantenimento del bene pubblico, pare sia interessata a tutt’altro.

Ormai proiettati in campagna elettorale, pare abbiano tutte le ricette per raddrizzare le sorti dell’intera Regione Campania, ma in relata neanche si accorgono di quanto accade nel nostro paese!

Monitoreremo la situazione ed esortiamo ad intraprendere misure urgenti anche nei confronti della negligente gestione del bene pubblico che ad oggi non ha apportato alcun vantaggio ai cittadini di Pratola Serra.

Si intervenga con celerità soprattutto al fine di ristabilire la sicurezza che non crediamo possa essere garantita nella situazione attuale.