Procida, Paolo Russo (FI): “Successo che premia modelli sostenibili ed esclusivi”

“Il successo di Procida è il successo di tutta la Campania, di posti e paesaggi magici che hanno saputo trasformare la storia di una comunità in un patrimonio culturale che è diventato modello da valorizzare”: così il deputato Paolo Russo, responsabile nazionale del dipartimento Sud di Forza Italia.

“La spinta e l’entusiasmo che hanno sostenuto la candidatura di Procida capitale della cultura 2022 costituiscano l’ulteriore stimolo a lavorare affinché l’opportunità non sia sprecata e diventi un traino per l’intera regione”, aggiunge Russo.

“Si faccia in modo che il valore aggiunto di un evento così prestigioso possa favorire strategie complessive di rilancio dell’intero patrimonio culturale della Campania. La Regione faccia ora la parte alla quale fino ad oggi si è sottratta: più risorse e soprattutto più cura per quel patrimonio di valori e di cultura che solo Trosi seppe far esplodere”: conclude il deputato.

