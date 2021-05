Proseguono le giornate di tipizzazione di Midollo Osseo promosse dall’ADMO Campania. Il giorno 2 Giugno 2021, in Piazza Doria ad Angri, i volontari dell’ADMO Campania insieme ai volontari dell’AVIS Comunale Angri saranno a disposizione della cittadinanza per una giornata dedicata alla donazione e all’informazione.

L’ADMO Campania, ha come scopo quello di formare, sensibilizzare e reclutare potenziali donatori di midollo osseo, con un’età compresa tra i 18 e i 36 anni non compiuti, per l’inserimento al Registro Donatori Midollo Osseo (IBMDR). Tale scopo viene perseguito tramite apposite giornate dedicate sul territorio e tramite campagne informative.

Il trapianto di midollo osseo risulta spesso fondamentale per curare molte forme di patologie del sangue. La compatibilità tra donatore e ricevente è tuttavia molto rara, al di fuori del nucleo familiare la probabilità di trovare un donatore compatibile è 1:100.000.

Nella Festa della Repubblica Italiana, celebrando il coraggio dimostrato da tutto il popolo italiano in questo periodo di crisi, continuiamo a diffondere la cultura della prevenzione attraverso un gesto di solidarietà e senso civico: la DONAZIONE.

Miriam Petraglia

