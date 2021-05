QUADRELLE. Installata in piazza Municipio la Casa dell’acqua

“Ancora un intervento programmatico raggiunto in pochi mesi di amministrazione.

Da questa mattina la Casa dell’Acqua diventa realtà, la sua istallazione in Via Municipio rappresenta un servizio da tutti gradito che sicuramente mancava. Oggi possiamo essere fieri del nostro lavoro e presentare al mandamento la nostra casetta che si differenzia dalle altre per un diverso design e per un’ottima qualità dell’acqua”. È quanto afferma la fascia tricolore di Quadrelle Simone Rozza.

