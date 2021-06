Quadrelle – La Minoranza attacca :”Quadrelle non è soltanto via Roma”

“A pochi giorni dall’installazione dei dissuasori sono tante le lamentele che raccogliamo dai cittadini. Ci chiediamo e chiediamo al caro Sindaco come mai queste idee riguardano sempre e solo Via Roma? Precisiamo che noi apprezziamo il tentativo di regolarizzare il parcheggio selvaggio da noi lamentato più volte anche in altre occasioni ma ci teniamo a ricordare che questo fenomeno riguarda tutte le zone di Quadrelle non solo Via Roma. Tanti sono i marciapiedi inpraticabili e varie le piazze trasformate in parcheggi privati dove non ancora sono stati presi provvedimenti. Sinceramente ci aspettavamo da parte del Sindaco equità verso i cittadini. Bastava che gli stessi dissuasori venissero installati anche in altri punti fondamentali del paese ma ancora una volta ci troviamo davanti a idee che prendono i colori della politica”.

La minoranza consiliare

