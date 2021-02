QUADRELLE : La rabbia delle mamme per l’improvvisa chiusura delle scuole

Tante le mamme che questa mattina come sempre, hanno accompagnato i propri bambini a scuola e purtroppo successivamente sono state chiamate per la chiusura della scuola ordinata dal Sindaco Rozza. A tale proposito pubblichiamo una nota inviataci da alcuni genitori: “Nessuno era al corrente della notizia, ne le maestre della scuola ritrovatesi nel piazzale e ne tanto meno il vigile a cui tutti i genitori hanno chiesto informazioni senza ricevere alcuna risposta. Una notizia che ha spiazzato tutti considerando il motivo e i tempi della chiusura! Infatti l’ordinanza è stata emessa alle 8.30 per la sospensione dell’acqua potabile. Tanti i genitori che si chiedono il perché della scelta considerando che non è mai avvenuta in passato e soprattutto tante le lamentele di coloro che per motivi di lavoro hanno lasciato i propri bambini e che successivamente sono state avvisate dalle altre mamma che si erano intrattenute nel piazzale.

Come sempre un’enorme disinformazione e disorganizzazione dell’amministrazione che ricade anche sulla gestione scolastica!”

adsense – Responsive – Post Articolo