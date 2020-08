Quadrelle. Verso la presentazione delle liste. L’ex sindaco Rozza sembra non avere rivali.

Si avvicina la scadenza della presentazione delle liste e a Quadrelle sembra ormai sempre più convincente la lista dell’ex sindaco Simone Rozza che è già pronta se non con qualche ritocco dell’ultima ora. Dall’altra parte nessuna certezza, c’è la lotta a chi vuole accaparrarsi la poltrona di candidato a sindaco ma mancano i contenuti, o meglio i candidati che possono fare la differenza. Rozza, sfiduciato a poco più di un anno dalla sua elezione, sembra avere la squadra più convincente è soprattutto pronto a riprendere un programma elettorale interrotto bruscamente nel mentre si avviava a realizzare molto dei punti prefissati è presentati agli elettori nella scorsa campagna elettorale. Salvo colpi di scena e ammucchiate dell’ultima ora nella prossima campagna elettorale non dovrebbero esserci colpi di scena dalle urne se non una riconferma. Seguiremo con attenzione e vi terremo aggiornati.

