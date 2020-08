REGIONALI. Amalia Leo sarà la capolista di +Campania in Europa nella circoscrizione provinciale di Avellino. 

La dottoressa Amalia Leo, già funzionario responsabile del Comune di Avellino, giornalista pubblicista, esperta in dinamiche economiche (ha redatto i piani strategici di alcuni comuni della provincia di Avellino), attiva in molte associazioni impegnate per la tutela e la valorizzazione del territorio irpino, vice coordinatrice di Più Europa Avellino, sarà la capolista di +Campania in Europa nella circoscrizione provinciale di Avellino.

In un post sui social il Portavoce regionale di Più Europa Bruno Gambardella, dopo aver ringraziato Amalia Leo per la collaborazione e la solidarietà degli ultimi anni, ha rilanciato lo slogan “+ Irpinia in Campania e + Campania in Europa” che caratterizzerà la campagna elettorale della lista europeista che vede come candidati anche Angelo Di Pietro, Manlio Lomazzo e Stefania Russo.

