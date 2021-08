Salvatore Alaia: l’ennesima vergogna relativa alle CARD per i Vaccini

In merito alla consegna delle Card per l’attestazione del vaccino Anticovid 19 da parte dei Comuni, su delega della Regione Campania attraverso l’ASL di competenza, si rappresenta l’inefficienza del sistema informatico in considerazione che le card relative ai vaccini (seconda dose) somministrati nel periodo tra fine Aprile e mese di Maggio non risultano da alcun elenco trasmesso dall’organo regionale. Questo è quanto dichiarato dall’ex Sindaco di Sperone il Dott. Salvatore Alaia che ancora una volta vuole manifestare la propria rabbia per i disservizi che tendono a colpire i cittadini che nonostante la disponibilità a rispettare attraverso un atto di solidarietà il diritto alla salute, non vengono minimamente attenzionati. E’ vergognoso, dichiara Alaia che persone deputate a incarichi pubblici di un certo rilievo ( Governatore della Regione Campania e Direttrice dell’ASL di Avellino) dormono sogni tranquilli noncuranti delle difficoltà che i cittadini devono affrontare quotidianamente.

