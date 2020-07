Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Avellino per l’incendio divampato all’alba ad un bar di San Martino Valle Caudina, via Casali.

Le fiamme, domate dai Vigili del Fuoco, hanno interessato la parte esterna del locale.

Non si registrano feriti.

