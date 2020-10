SAN MICHELE DI SERINO (AV) – SORPRESO IN POSSESSO DI COCAINA E MARIJUANA: TRENTENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI.

Continua incessante l’attività di controllo, della Compagnia dei Carabinieri di Solofra, nella Valle dell’Irno e nell’area Serinese Solofrana. Numerose le perquisizioni effettuate in queste ore, anche con l’ausilio del Nucleo Cinofili di Sarno.

L’opera di prevenzione e repressione all’uso ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, nell’ultima settimana, ha consentito importanti sequestri di droga, numerose segnalazioni alla competente autorità amministrativa e arresti in Solofra, Santo Stefano del Sole, Serino, Montoro ed Aiello del Sabato.

In tale contesto altra attività è stata condotta in San Michele di Serino, ove è stato arrestato un uomo che aveva nascosto lo stupefacente ed il materiale per il confezionamento tra i mobili della cucina, in soffitta ed in un’autovettura parcheggiata nel suo garage.

Questa volta i Carabinieri hanno operato in sinergia con il cane Holli che ha fiutato e segnalato lo stupefacente, mentre soldi, bilancino di precisione e materiale per il confezionamento sono stati rinvenuti nel corso della successiva perquisizione.

Accompagnato presso la Stazione Carabinieri di Serino il 30enne, già noto alle Forze dell’Ordine, veniva quindi dichiarato in arresto poiché ritenuto responsabile del reato di cui all’articolo 73 del D.P.R. 309/90 e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, sottoposto ai domiciliari.

adsense – Responsive – Post Articolo