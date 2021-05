Sandro Abate. Thiago Perez rinnova per la prossima stagione.

L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver rinnovato per la stagione sportiva 2021/2022 il diritto alle prestazioni sportive di Thiago Perez, portiere, classe 1990, brasiliano.

Thiago Perez è al secondo anno con la Sandro Abate Five Soccer, nella stagione 2020/2021 ha collezionato 31 presenze in gare ufficiali, è stato votato come miglior portiere della regular season nella formazione ideale della Serie A.

“Ringrazio il Club, dichiara Thiago Perez, per la fiducia dimostrata nei miei confronti. Ho accettato con entusiasmo ed orgoglio la proposta di rinnovo perchè la Sandro Abate è una società che ha ambizioni importanti e che mi ha fatto sentire al centro del progetto, sono rimasto perchè voglio contribuire a centrare nuovi obiettivi. Desidero ringraziare i nostri tifosi e la città di Avellino che mi ha fatto sentire a casa”.

