SAVIANO. Francesco Iovino aderisce a Italia Viva. VIDEO

Il vice-sindaco della Città Metropolitana di Napoli era corteggiato da tempo dal nuovo movimento politico ideato dall’onorevole Matteo Renzi. L’ufficialità è arrivata l’altro giorno, quando Iovino ha formalizzato l’accordo a seguito di alcuni incontri tenuti con lo stesso Renzi e con l’onorevole Ettore Rosato, vice-presidente della Camera dei Deputati e Coordinatore nazionale di “Italia Viva”. Una scelta che proietta l’esponente politico originario di Saviano direttamente verso una candidatura alle prossime elezioni Regionali di settembre. Lo stesso Iovino, difatti, afferma: “Ho deciso di rafforzare il mio impegno per i territori, cercando di dare seguito a quello che è stato già un proficuo lavoro in sede di Città Metropolitana, avvalorando finanziamenti per incentivare sviluppo, turismo e lavoro, con un occhio riguardo anche per i trasporti e la scuola”.

