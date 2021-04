SAVIANO. Seconda raccolta sangue il 9 maggio

Come promesso dall’Avis di Casalnuovo, grazie all’attenzione del Comandante dei Vigili Urbani di Saviano e grazie ad Allocca Giuseppe, Vice Sindaco del Comune di Saviano nonché ex donatore Avis, a Saviano ci sarà la seconda raccolta sangue. L’iniziativa di solidarietà è nata come appello rivolto a chiunque voglia donare il sangue consapevoli che le trasfusioni restano un Livello Essenziale di Assistenza da garantire nonostante questo periodo di Pandemia! Per questo gesto d’amore sospeso vi aspettiamo il 9 maggio 2021 con prenotazione obbligatoria , presso la postazione AVIS Casalnuovo a Saviano, questa volta zona Mercato (lato ponte di Sirico) dalle 8 alle 12.

