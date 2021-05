A Saviano è stata costruita una nuova strada sterrata in aperta campagna, in un’area dove sono presenti piantagioni di nocciole, senza le necessarie autorizzazioni degli enti preposti. La zona è quella che da via del Frasso porta al l’alveo di via Provinciale Frassuriello. Strada chiaramente abusiva e situata a poca distanza dal centro cittadino. Saranno le indagini a stabilire chi e perchè è stata realizzata.

adsense – Responsive – Post Articolo