SAVIANO. VITTORIA DEL “SAVIANO 1960” IN COPPA

La stagione calcistica 2020/21 inizia con la Coppa Italia “Eccellenza Campania”, a cui fanno parte 14 raggruppamenti di tre squadre e dove la qualificazione avviene mediante gli scontri diretti. La squadra neroverde di Saviano è stata inserita nel gruppo G, insieme al Barano d’Ischia e l’Albanova Calcio. Nella prima gara del girone a tre del primo turno eliminatorio, il Saviano, caro al Presidente Carrella, con diversi innesti nuovi, rispetto all’anno scorso e dopo il ritiro precampionato a Casamarciano, affronta e supera con fiducia il coriaceo Barano con il risultato di 2-1, portando a casa la prima vittoria stagionale. Iniziano bene gli ospiti che al 16’ vanno in vantaggio grazie a Sburlino. Il Saviano accusa il colpo e reagisce con più veemenza, concretizzando al 45° con Marzocchella i vari tentativi di agguantare il pareggio. Il secondo tempo vede le due squadre concentrate a non commettere errori, però al 70’ Fragiello rompe gli indugi e deposita in rete il gol della vittoria. Grazie alla vittoria i tifosi savianesi riescono a superare la propria rabbia per non aver potuto assistere alla partita che si è svolta a porte chiuse a causa elle norme Covid19. Ora si attende il 23 Settembre 2020, il risultato dell’incontro tra Barano d’Ischia e Albanova e poi difendere con scaltrezza ad Albanova i colori neroverdi il 27 Settembre 2020. (Pasquale Iannucci)

adsense – Responsive – Post Articolo