SCISCIANO. Continua aria di crisi nell’amministrazione Serpico

Continua il malumore di alcuni consiglieri comunali della maggioranza Serpico infatti lo scorso 28 maggio 2021 nella riunione di giunta oltre al primo cittadino vi erano solo due assessori su quattro per l’approvazione della relazione sulla gestione e dello schema di rendiconto dell’esercizio 2020. Atto fondamentale che doveva avvenire, come per legge, entro il 31 maggio 2021 ed è arrivato, in extremis. Il passo successivo di questo atto passa è il lascia passare del Consiglio Comunale che dovrà approvarlo, entro pochi giorni ed in mancanza potrebbe scattare il commissariamento dell’ente. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.

adsense – Responsive – Post Articolo