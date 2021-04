SERINO: Al via screening di massa da domani

Da domattina alle 9 ci sarà lo screening di massa alla popolazione messo in campo dall’amministrazione sotto la struttura del mercato coperto con almeno due postazioni. Saranno effettuati tamponi antigenici rapidi da parte della Misericordia di Serino, attraverso personale medico e sanitario. Si può accedere alla struttura solo previa prenotazione ai seguenti numeri di telefono in dotazione alle Guardie Ambientali: 3486127424 oppure 3493584681 (dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18). Tutti i positivi saranno comunicati ovviamente sulla piattaforma della Asl, che contatterà l’utente entro 48 ore per effettuare il tampone di conferma e dare il via eventualmente a tutte le procedure di rito.

Lo screening è aperto a tutti ma con delle priorità: saranno chiamate per prime le prenotazioni di over 60, soggetti fragili e soggetti disabili. Molti di questi ultimi sono già stati acquisiti dai medici di famiglia e quindi potrebbero essere contattati già.

Sarà uno screening allargato a tutti coloro che vorranno farlo e raccomandiamo di farlo a quante più persone possibile. Prevederemo dei giorni di stop, ogni due o tre, che serviranno a effettuare tamponi a domicilio per coloro i quali ne facciano richiesta e che siano impossibilitati a raggiungere la struttura. Presso la quale tutti dovranno recarvi con le auto, indirizzati attraverso volontari in percorsi prestabiliti. Nelle vetture potranno esserci solo persone che sono dello stesso nucleo familiare e che dovranno effettuare il tampone o al massimo un accompagnatore in caso di persone non autonome. Se il tampone rapido dovesse risultare positivo verrà comunicato entro due ore massimo.

