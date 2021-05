Serino (AV). Aggiornamenti sull’attività didattica

Nonostante la riduzione dell’indice di contagiosità sul nostro territorio comunale, avendo riscontrato, in questa settimana, ancora qualche criticità legata al numero di positivi leggermente superiore rispetto a quello della settimana scorsa, abbiamo deciso di prolungare di un’altra settimana la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutti gli istituti scolastici presenti sul territorio comunale.

Provvederemo a comunicare nei prossimi giorni la data in cui sarà effettuato uno screening volontario per tutti i ragazzi, il personale docente ed il personale ATA, sotto la struttura del mercato coperto.

Tutto questo per dare ancora maggiore tranquillità e sicurezza a tutte le famiglie.