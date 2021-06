SERINO. Inaugurazione di nuova struttura sportiva

Ieri sera alla frazione Rivottoli di Serino si è tenuta l’inaugurazione della nuova Struttura Sportiva Comunale intitolata a Luca Mariconda, persona che nel serinese si è sempre impegnataoltremodo nel sociale, partecipando attivamente a qualsiasi attività religiosa, sociale, festiva. Il taglio del nastro alle 20 del Sindaco Vito Pelosi con la mamma di Luca, visibilmente emozionata e grata all’amministrazione per aver intitolato una struttura, già apprezzata dal primo giorno dai ragazzi di Serino, al figlio scomparso Luca. Il campetto sarà a disposizione in maniera completamente gratuita. Lo ha sottolineato più volte il primo cittadino dopo la benedizione della struttura da parte del Parroco Don Calogero Saia: “è questo il messaggio fondamentale. Ci sarà un regolamento, verrà gestita secondo regole e dovrà essere gestita bene. Ma sarà una struttura completamente a titolo gratuito”. Commosso il ricordo dell’Assessore con deleghe a cultura, turismo, spettacolo e sport Sabino Matta, che ha voluto fortemente la realizzazione della struttura sportiva: “Luca sarebbe fiero di questo. È stato ed è l’amico di tutti, una persona che si è spesa per la comunità più di se stesso. È un nostro modo per dirgli grazie. Siamo abituati a intitolare i luoghi a personaggi illustri dimenticando troppo spesso il contributo prezioso di quanti, come Luca, lavorano nel proprio piccolo con sacrificio e umiltà per il bene comune del proprio paese.” Ospite d’eccezione Fabiano Parisi, talentuoso calciatore in forza all’Empoli negli ultimi mesi. Con lui tante le foto dei ragazzini che a fine manifestazione, prima dell’allenamento, hanno cantato con lui l’inno italiano. Bella la coreografia dopo il taglio del nastro di Ballet Studio.

