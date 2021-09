SERINO: INCONTRO CON L’ASSESSORE REGIONALE NICOLA CAPUTO

Oggi, alle 18:30, presso il Ristorante Don Lorenzo la lista “Serino Bene Comune”, con Vito Pelosi Sindaco, incontra l’assessore regionale all’Agricoltura Nicola Caputo. Si discuterà di aziende agricole, fondi europei, castanicoltura, viabilità rurale e danni causati da cinghiali. Sarà l’occasione, inoltre, per illustrare tempi e modalità per l’accesso ai finanziamenti che si apriranno con i prossimi PSR. L’iniziativa nasce con l’intento di ribadire lo scopo della nostra lista ovvero discutere di tematiche importanti per lo sviluppo del territorio e risolvere le problematiche che investono tanti cittadini e imprenditori. Gli ingressi e lo svolgimento della manifestazione sarà regolato secondo le norme anticovid e con Green Pass.

