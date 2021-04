Serino: sospensione attività didattica in presenza. Domani l’ordinanza.

Mercoledi 7 aprile 2021, il Governo ha previsto la riapertura delle scuole dell’infanzia fino alle classi prime delle scuole secondarie di I grado.

Le Regioni, in questa occasione, non possono emanare ordinanze più ristrettive ma ai Comuni è stata data la possibilità di valutare, sulla base degli interessi e della situazione sanitaria presente, ordinanze specifiche in merito. Pertanto l’Amministrazione Comunale attraverso una attenta analisi della situazione epidemiologica sul territorio, a tutela della salvaguardia della salute di tutta la comunità, aspetto fondamentale e prioritario in questo momento, ha deciso la sospensione delle attività didattiche in presenza fino a nuova comunicazione. Seguirà nella giornata di domani apposita Ordinanza Sindacale.

