Si presenta a Montefredane il “Premio Antonio Picariello” in memoria del docente prematuramente scomparso

Il Centro di Solidarietà di Avellino “Giovanni e Massimo”, il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica (CINI) e il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II organizzano l’evento dal titolo “In memoria di un amico”, in occasione della presentazione dei Premi di laurea triennale per studenti meritevoli intitolati al prof. Antonio Picariello.

La manifestazione avrà luogo venerdì 25 giugno alle ore 19.00 presso il Centro di Comunità parrocchiale di Montefredane in via Roma a e potrà essere seguito in diretta sul canale YouTube dell’Università “Federico II” e sulla pagina FaceBook “Parrocchia Santa Maria del Carmine Montefredane”.

