Diversi cittadini residenti nel Comune basso Irpino hanno segnalato che da alcune ore, a Sirignano, l’acqua potabile è diventata di colore scuro. “Segnaliamo che purtroppo l’acqua che fuoriesce dai nostri rubinetti non è in alcun modo utilizzabile per essere diventata torbida”, questo uno dei tanti messaggi inviati alla nostra redazione con relativa foto.

