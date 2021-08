Giornata di prevenzione a Sirignano per venerdì 6 agosto a presso il Palazzo Caravita, organizzata dall’Associazione Amos Partenio e patrocinata dal Comune, dove dalle 17,30 i medici Carlo Iannace e Giuseppe Amaturo metteranno a disposizione dei cittadini la loro professionalità gratuitamente. In allegato le indicazioni per prenotarsi.

