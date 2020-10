SIRIGNANO. E’ fatta, arriva il finanziamento per la demolizione e ricostruzione del plesso delle elementari e medie

Buona notizia per le future generazioni di studenti di Sirignano, grazie all’impegno dell’assessore GEREMIA CILLO è stato approvato il finanziamento per l’intervento di demolizione e ricostruzione del plesso scolastico di via Acierno, che accoglie oggi la scuola elementare e la media. Il finanziamento è pari a 1.975.465,32. Ecco cosa afferma l’assessore Cillo: “Mi sono impegnato moltissimo nelle ultime settimane, grazie anche al mio staff tecnico che ha seguito il progetto e alla fine il nostro impegno è stato ripagato. Sirignano avrà quindi nel prossimo futuro un nuovo plesso scolastico all’avanguardia e soprattutto potranno studiare in sicurezza. Permettetemi di ringraziare anche il sindaco Colucci e gli altri colleghi di amministrazione per la fiducia concessami”.

adsense – Responsive – Post Articolo