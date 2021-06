A Mugnano del Cardinale è stato smarrito Yuri ecco il post su Facebook della proprietaria.

“Buonasera, abbiamo smarrito il nostro cucciolo Yuri, è un Maltese nano di 7 anni. In allegato potete trovare la foto. L’ultima volta è stato avvistato presso “Corso Europa 33”. Se qualcuno dovesse avvistarlo, ce lo faccia sapere.

Grazie mille a tutti per l’aiuto”. In caso di ritrovamento rivolgersi al centro estetico Filly.

