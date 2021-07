Sottosegretario all’Interno Sibilia: “Svolto un lavoro egregio, ora con Conte in squadra possiamo solo fare meglio”

“Bene l’accordo tra Grillo e Conte: grazie al dialogo e all’equilibrio, ogni distanza può essere superata. Egregio il lavoro svolto dai sette mediatori in questi giorni. Ora mettiamo un freno alle polemiche, ripartiamo sul serio. Tutti insieme, nella stessa direzione, recuperando sempre di più la strada della trasparenza e della partecipazione. Magari imparando dai nostri errori. Ora basta spararci alle spalle: siamo tutti in trincea per un’Italia migliore. Alzare i toni fa male solo agli italiani onesti e spesso poi costringe a ritornare sui propri passi. Restiamo uniti e con Conte in squadra possiamo solo fare meglio.”