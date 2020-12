SPAGNA VOTO STORICO: il Congresso approva l’eutanasia.

Si tratta di un voto storico, avvenuto in Spagna, dove il Congresso ha votato ed approvato la legge che riconosce il diritto all’eutanasia.

Ovviamente per entrare in vigore la legge dovrà ora essere approvata dal Senato.

Con la maggioranza dei voti ottenuta si respira un aria nuova, una data storica forse non solo per la Spagna.

La questione sull’eutanasia, quello che più comunemente viene chiamato “diritto alla morte” è un tema molto delicato e complesso e negli ultimi anni fonte di molti dibattiti in tutto il mondo, che vede ancora divisi i favorevoli ed i contrari.

Il diritto di poter scegliere in piena libertà di porre fine ad un’agonia per molti rappresenta “uno schiaffo alla vita che ci è stata donata”, per altri invece rappresenta appunto la fine di sofferenze di chi per un motivo o un altro è costretto ad una vita umanamente poco dignitosa.

Sarà una svolta per l’umanità?

Carla Carro

