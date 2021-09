SPERONE. Comunali 2021. Angelo Sorice: “Tra i miei obiettivi c’è quello di valorizzare la Chiesa di Sant’Elia”

Angelo Sorice, candidato nelle file dell’Orologio lista con candidato sindaco Adolfo Alaia, ha come obiettivi realizzare quella che è stata da lui definita la via della fede. Uno dei suoi impegni presi con l’elettorato speronese è quello di valorizzare la chiesa di Sant’Elia. “La figura di Sant’Elia Profeta, come quella di San Francesco – afferma il presidente della Proloco speronese sospesosi dopo la candidatura – è una figura che unisce varie culture, uno dei punti fondamentali del mio programma sarà quello di valorizzare la Chiesa di Sant’Elia, con un festival culturale sulla figura del nostro Santo Patrono, nel web festival profeti e una serie di eventi partendo dal culto del profeta Elia. Analizzeremo il ruolo della profezia e della capacità di anticipare il futuro nei vari campi de sapere. Lo scopo del Festival è quello di valorizzare il luogo simbolo della nostra comunità che è la Chiesa di Sant’Elia nata sui resti di quella della Cappella dei Miracoli.

