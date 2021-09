SPERONE. Comunali 2021- Aperta la campagna elettorale della lista “Uniti per Sperone” – Video e Foto

Ieri sera alle 20.30 nella sala consiliare si è aperta ufficialmente la campagna elettorale della lista n. 2 “Uniti per Sperone” con candidato sindaco il prof. Pasquale Muccio.

L’ apertura dell’ evento è toccato all’ avv. Lucia Carullo che ha, con un breve intervento, invitato gli elettori ad ascoltare il programma della compagine “Uniti per Sperone” per ben votare il 3 e 4 ottobre.

La presentazione dei candidati è toccata a Carlo Melissa che ha sottolineato quanto ci sia ancora da fare a Sperone e perché sia urgente un cambiamento. Tutti i candidati hanno fatto un breve saluto e si sono presentati agli elettori i candidati: Angelo Cantalupo, Alfonso Rega, Giuseppe Vecchione e il candidato sindaco Pasquale Muccio. Il leitmotiv della serata è stato il rispetto per l’ avversario, il dover affrontare la campagna elettorale serenamente. Uniti Per Sperone ha reso pubblico il proprio programma basato sullo sviluppo del territorio, sul turismo, sulla sicurezza, sull’ attenzione per la scuola, per gli anziani, per i meno abbienti.

In allegato il video della presentazione.



adsense – Responsive – Post Articolo