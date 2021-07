SPERONE. Comunali 2021, nasce un nuovo movimento civico. “Sperone Nuova”. Ecco le novità.

A Sperone inizia a movimentarsi la scena politica in vista delle prossime elezioni comunali del mese di ottobre. Esce allo scoperto una nuova componente politica: “Sperone Nuova”, con il simbolo della fontana di Sperone, luogo suggestivo e conosciuto oltre i confini comunali.

Un simbolo che racchiude le radici del paese ma che ha intenzione di guardare al futuro. Una lista in composizione formata da giovani e meno giovani. Tra i possibili candidati il consigliere comunale Guido Rosiello e Franco Napolitano. Sicuramente la lista sarà una compagine che vuole creare le condizioni per una rifondazione e puntare al bene comune. Futuro, radici e bene comune. Nei prossimi giorni ci saranno alcuni contributi per i comitati di quartiere. La lista non nasce contro, ma per qualcosa di costruttivo. “Sperone Nuova”, largo a giovani!

