Sperone – Concorso “piatti emergenti” in memoria dello chef Raffaele Casale

Quattro anni fa, ci ha lasciato improvvisamente il giovane chef speronese Raffaele Casale e per ricordarlo presto si svolgerà il concorso “piatti emergenti” organizzato dall’ oste Peppino Carimiello, titolare de Le Gourmet. C’è tanto entusiasmo per questo evento e molte persone hanno dato la loro disponibilità per organizzarlo e noi di Bassa Irpinia vi mostreremo passo passo la manifestazione. La giuria sarà composta da chef con cui il compianto Raffaele ha avuto modo di interagire. Un ricordo culinario per un ragazzo buono che non sarà mai dimenticato.

